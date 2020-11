dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Verluste erwartet

13.11.2020, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Am Freitag muss der Dax um die Marke von 13 000 Punkten kämpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwa ein halbes Prozent tiefer auf 12 998 Punkte. In der Nacht hatte IG den Dax zeitweise bereits auf 12 930 Punkten gesehen. Der Dax zollt weiter dem Kurssprung vom Montag Tribut, der ihn zeitweise um über 800 Punkte auf fast 13 300 Punkten katapultierte. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen beträgt die Wochenbilanz aktuell noch plus 4,5 Prozent.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach einem bislang überaus starken Börsenmonat November haben sich die Anleger am Donnerstag für Gewinnmitnahmen entschieden. Es fehlten laut Marktteilnehmern neue positive Impulse, um die jüngste Kurs-Rally fortzusetzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,08 Prozent auf 29 080,17 Punkte ein. Zwischenzeitlich rutschte er erstmals seit vergangener Woche wieder unter die Marke von 29 000 Zählern.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Die Euphorie über einen möglichen Corona-Impfstoff hat sich inzwischen merklich abgeschwächt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 0,40 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 büßte 1,57 Prozent ein.

DAX 13052,95 -1,24%

XDAX 12985,42 -1,86%

EuroSTOXX 50 3428,20 -1,13%

Stoxx50 3056,89 -1,13%

DJIA 29080,17 -1,08%

S&P 500 3537,01 -1,00%

NASDAQ 100 11827,140 -0,55%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,96 -0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,18057 -0,01%

USD/Yen 104,9330 -0,19%

Euro/Yen 123,8773 -0,19%°

ROHÖL:

Brent 42,88 -0,65 USD

WTI 40,36 -0,76 USD°