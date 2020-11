Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax folgt der Rally an der Wall Street und in Asien

16.11.2020, 09:06 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien haben am Montagmorgen für einen freundlichen Wochenauftakt auch am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Als treibender Faktor für die Börsen machen Analysten unverändert die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 aus. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 13 170 Punkte. Er festigte damit wieder die Marke von 13 000 Punkten, die in der Vorwoche nach einem starken Start noch in Gefahr geraten war.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte stieg um 0,77 Prozent auf 28 732 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,78 Prozent auf 3459 Punkte vor.