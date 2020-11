Prognose der DZ-Bank

Darum knackt der Dax im Jahr 2021 sein Allzeithoch

Im Jahr 2020 ging es mit dem Dax erst aufwärts, dann steil bergab – und schließlich wieder nach oben. Doch wie wird das kommende Jahr? Experten der DZ-Bank wagen eine Prognose – und sind optimistisch.

Das Börsenjahr 2020 ist fast vorbei. Und es war turbulent: Im Frühjahr krachten die Kurse in die Tiefe, der Deutsche Aktienindex (Dax) notierte Mitte März nur noch bei 8.400 Punkten. Grund war die Corona-Pandemie – und damit verbundene Unsicherheiten. Erst kurz zuvor hatte der Dax sein Allzeithoch bei mehr als 13.700 Punkte erreicht.



Es folgte der erste Lockdown im Frühjahr. Doch noch bevor er in Deutschland beendet war, zogen die Kurse wieder an. Bereits Anfang Juni notierte der Dax wieder bei 12.800 Punkten. Seitdem zog er leicht an und hält sich um die 13.000-Punkte-Marke.

So weit zur Rückschau. Doch wie geht es weiter, wo steht der Dax in einem Jahr?



Die DZ-Bank als zentrales Kreditinstitut der Volksbanken hat darauf eine eindeutige Antwort: Bei mindestens 14.000 Punkten werde der Dax Ende 2021 notieren, und damit rund 1.000 Punkte mehr als jetzt – und etwa 300 Punkte über seinem bisherigen Allzeithoch. In relativen Zahlen wäre das ein Steigerung von etwa 7 Prozent – ein deutliches Wachstum.



Diese drei Gründe treiben den Dax

Diese Entwicklung hat laut der Experten der DZ-Bank maßgeblich drei Gründe:

Konjunkturerholung: Besonders Zykliker-Unternehmen, also Firmen, die von einer positiven Wirtschaftsentwicklung abhängig sind, werden laut DZ-Experten im kommenden Jahr profitieren. Beispiele dafür sind etwa Daimler oder die Lufthansa. Firmen also, die offene Grenzen benötigen oder auf den Export setzen. "Erst werden wir noch ein halbes Jahr Unsicherheit sehen", sagte Christian Kahler, Chef-Anlagestratege der DZ-Bank, in einer Videoschalte mit Journalisten. Dann aber würden sich die Einschränkungen durch das Coronavirus lockern – auch bedingt durch einen Impfstoff, der bald kommen soll. Auf diese Hoffnung setzen Investoren, weshalb die Aktienkurse von Zyklikerunternehmen nach oben gehen würden, so Kahler. "Corona sollte im Winter 2021 kein Thema mehr sein", resümiert Stefan Bielmeier, Chef-Volkswirt der DZ-Bank.

Hohe Liquidität: Die Zentralbanken pumpen jede Menge Geld in die Märkte, um die Unternehmen flüssig zu halten. So hat die EZB im Zuge der Pandemie ein Anleiheankaufsprogramm in Gesamthöhe von 1,35 Billionen Euro aufgelegt. Zudem hält sie den Leitzins seit Jahren auf Null Prozent, in der Hoffnung die Inflation, also die Teuerung, nach oben zu treiben. "Die Politik der Notenbanken wird die weltweiten Märkte weiter beflügeln", sagte Ökonom Bielmeier. Auch Regierungen haben milliardenschwere Konjunkturpakete aufgelegt – oder wollen dies, wie im Falle der USA, noch tun.

Tech-Aktien: Wie bereits die vergangenen Jahre werden auch 2021 Unternehmen wie Facebook, Amazon oder Apple stark im Wert steigen und die Börse mit sich ziehen. Ein Treiber könnte laut Analysten auch die US-Wahl sein – der Demokrat Joe Biden, der eher für die Begrenzung von Marktmacht der Tech-Konzerne und höhere Steuern für Unternehmen steht, wird der neue US-Präsident. Eine Mehrheit im Senat für die Demokraten zeichnet sich aber nicht ab, weshalb gerade große Tech-Firmen aufatmen. Denn viele seiner Vorhaben bekäme er dann nicht – oder nur in abgespeckter Variante – durch.

So können Privatanleger von dem Börsen-Höhenflug profitieren

"Die wichtigsten Lektionen für Aktienanleger im Jahr 2020 lauteten: Breit streuen, auf gute Unternehmen setzen und nicht panisch verkaufen. Dies gilt auch für 2021", sagte Kahler. Am einfachsten geht das für Anfänger mit einem Indexfonds, auch ETF genannt.

Bei diesem bildet ein Computeralgorithmus einen Aktienindex wie den Dax nach. Anleger investieren also in alle Aktien, die in dem Index gelistet sind. Steigt der Dax im Kurs, steigt auch der ETF auf ihn.



Mit einem Sparplan können Anleger bereits ab geringen Beträgen im Monat, zum Teil ab 25 Euro, investieren. Über einen langfristigen Anlagehorizont können Anleger attraktive Erträge erwirtschaften.