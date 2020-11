Rekordhoch

Dow Jones durchbricht die 30.000-Punkte-Marke

24.11.2020, 17:47 Uhr | fls, dpa

Die New Yorker Börse an der Wall Street: Der Dow Jones ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. (Quelle: imago images)

Mitten in der Corona-Krise hat der amerikanische Leitindex Dow Jones ein neues Rekordhoch erreicht. Erstmals in seiner Geschichte durchbrach der Aktienindex die Marke von 30.000 Punkten.

Die offenbar wachsende Einsicht von Noch-US-Präsident Donald Trump in seine Wahlniederlage hat dem Dow Jones Industrial am Dienstag ein Rekordhoch beschert. In der ersten Handelsstunde stieg der bekannteste amerikanische Aktienindex zunächst bis auf 29.982 Punkte – kurz darauf durchbrach er erstmals in seiner Geschichte die 30.000-Punkte-Marke.



Der marktbreite S&P 500 gewann 0,91 Prozent auf 3.610,31 Punkte. Dagegen verbuchte der schon vortags schwächelnde Technologiewerte-Index Nasdaq 100 nur einen Kurszuwachs von 0,17 Prozent auf 11.926,28 Zähler.

Der Übergang zwischen der Regierung von Amtsinhaber Trump und dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden beginnt. Er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren, teilte Trump auf Twitter mit. Kurz zuvor hatte die zuständige Behörde GSA Biden als offenkundigen Wahlsieger eingestuft. Damit zeichnet sich das Ende einer wochenlangen Hängepartie um die Führung der Vereinigten Staaten ab.

Nach dem Rekord-Tageshoch gilt als wahrscheinlich, dass der Dow Jones am Dienstag auch den höchsten Schlusskurs seiner Geschichte verzeichnet. Seinen jüngsten Rekord-Schlusskurs erreichte der Dow am kurz vor der Corona-Krise.