Euro steigt auf Dreimonatshoch

25.11.2020, 10:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit knapp drei Monaten gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu rund 1,1930 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang September. Die Gewinne konnten aber nicht ganz gehalten werden. Zuletzt notierte der Euro bei gut 1,19 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1865 Dollar festgesetzt.

Ausgelöst wurden die Euro-Gewinne durch einen abrupten Schwächeanfall des US-Dollar, der aber nicht lange anhielt. Derzeit wird der Dollar als Weltreservewährung durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Dienstag erstmals die Marke von 30 000 Punkten geknackt.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Fokus stehen. Aufgrund der Thanksgiving-Feiertage wird ein ganzer Schwall an Daten veröffentlicht, darunter eine weitere Schätzung zum amerikanischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Daneben wird am Abend das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erwartet.