Aktien Europa Schluss: Schwung lässt nach vor US-Feiertag

25.11.2020, 18:27 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat der Schwung zur Wochenmitte sichtbar nachgelassen. Der EuroStoxx 50 schaffte es nach zeitweisen Verlusten auf den letzten Metern immerhin noch in positives Terrain: Er schloss 0,11 Prozent fester bei 3511,90 Punkten. Am Dienstag hatte der Eurozonen-Leitindex dank guter deutscher Konjunkturdaten sowie der wachsenden Einsicht von Noch-US-Präsident Donald Trump in seine Wahlniederlage 1,3 Prozent gewonnen.

Für den französischen Cac 40 ging es am Mittwoch letztlich um 0,23 Prozent auf 5571,29 Zähler hoch. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich dagegen mit einem Minus von 0,64 Prozent auf 6391,09 Zähler aus dem Handel.

Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axi sprach von einer müde werdenden Rally. Anleger strichen nach den zuletzt hohen Kursanstiegen Gewinne ein, zumal etliche Investoren den US-Feiertag Thanksgiving am Donnerstag sowie den verkürzten Aktienhandel in New York am Freitag für ein verlängertes Wochenende nutzen dürften.