DAX-FLASH: Ruhiger Start erwartet

27.11.2020, 07:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag kaum verändert starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 280 Punkten einige Punkte im Minus.

Tags zuvor hatte der Dax mit 13 316 Punkten erneut die Charthürde von 13 300 Punkten angegriffen. Sie steht einem weiteren Vorstoß in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg.

An der Wall Street wurde tags zuvor wegen des "Thanksgiving"-Feiertages nicht gehandelt. Am Nachmittag steht nun eine kurze Handelssitzung an.