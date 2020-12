Aktien New York Ausblick: Dow wieder dicht dran an 30 000 Punkten

01.12.2020, 14:42 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturhoffnung und weitere positive Impfstoffnachrichten dürften den Dow Jones Industrial am Dienstag wieder an die runde Marke von 30 000 Punkten heranführen. Diese hatte er erstmals in der vergangenen Woche übersprungen. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit plus 1,02 Prozent auf 29 942 Punkte. Somit zeichnet sich ein erfreulicher Auftakt in den letzten Börsenmonat des Jahres ab, nachdem bereits der November mit einem Plus von fast zwölf Prozent außergewöhnlich stark gewesen war.

In China hatte der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe im November eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors signalisiert. Den Börsen in Asien wie auch in Europa gab dies Auftrieb. In den USA stehen im frühen Handel ebenfalls Stimmungsdaten aus der Industrie auf der Agenda.

Von Impfstoffentwicklern kamen auch am Dienstag wieder gute Nachrichten. So beantragten die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU. Zuvor hatte bereits der Hersteller Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Pfizer gewannen vorbörslich mehr als zwei Prozent, Moderna um die zehn Prozent. Biontech hingegen gaben diesmal etwas nach.

Vorbörslich deutlich nach unten um fast sieben Prozent ging es für die Titel des Videokonferenz-Anbieters Zoom nach Zahlen. Zoom wuchs im vergangenen Quartal zwar weiter kräftig, doch geht den Anlegern das Wachstum mittlerweile nicht mehr schnell genug.

Der Ölkonzern ExxonMobil kündigte hohe Abschreibungen an und reagiert mit einem großen Sparprogramm auf anhaltende Belastungen durch die Corona-Krise. Vorbörslich gewannen die Papiere des einstigen Dow-Mitglieds annähernd zwei Prozent.