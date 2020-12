Aktien New York Ausblick: Kaufbereitschaft lahmt nach erneuten Rekorden

07.12.2020, 14:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street droht die Kaufbereitschaft nach den jüngsten Kursrekorden zu erlahmen. Auch angesichts der Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen wegen steigender Corona-Infektionen dürften sich die Anleger am Montag erst einmal zurückhalten.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,37 Prozent tiefer auf 30 109 Punkte. Vor dem Wochenende hatte der bekannteste amerikanische Börsenindex mit 30 218 Punkten einmal mehr eine historische Bestmarke gesetzt. Auch der marktbreite S&P 500 und der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten sich am Freitag so hoch wie nie zuvor präsentiert.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es wieder einmal von den Corona-Impfstoffherstellern. Die Anteilsscheine von Curevac legten in New York vorbörslich um über drei Prozent zu und dürften damit ihre Rekordjagd fortsetzen. Das deutsche Biotech-Unternehmen will eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen. Die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie mit bis zu 30 000 Teilnehmern soll laut Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas bis Ende 2020 eingeleitet werden. Mit ersten Ergebnissen rechnet Curevac nach zwei bis drei Monaten.

Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobil sanken indes angesichts rückläufiger Ölpreise um ein beziehungsweise anderthalb Prozent.

Ansonsten gaben einige Analystenkommentare Impulse. So büßten Aktien des Lichtspezialisten Cree mehr als zwei Prozent auf 91,50 US-Dollar ein, nachdem die US-Bank Morgan Stanley zwar das Kursziel auf 93 Dollar angehoben, aber die Kaufempfehlung gestrichen hatte

Dagegen verteuerten sich die Titel von Boeing und Spirit Aerosystems Holdings um mehr als zwei beziehungsweise fast drei Prozent, nachdem die Schweizer Großbank UBS für beide Luftfahrtpapiere eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.