Aktien New York: Tech-Indizes mit Rekorden - Dow nach Bestmarke etwas schwächer

07.12.2020, 16:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Tech-Indizes am Montag wieder mit Rekorden geglänzt. Der Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,36 Prozent auf 12 573,31 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial setzte anfangs ebenfalls noch etwas auf seine am Freitag mit dem Schlusskurs erreichte Bestmarke drauf, drehte kurz danach aber ins Minus mit zuletzt 0,42 Prozent auf 30 090,80 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,20 Prozent auf 3691,66 Punkte.

Die Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen wegen steigender Corona-Infektionen hält die Anleger teils zurück. Umso mehr warten sie auf eine möglichst baldige Einigung der Parteien auf ein neues Konjunkturpaket.