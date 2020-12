Aktien New York Ausblick: Dow droht wieder Rutsch unter 30 000 Punkte

08.12.2020, 14:42 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial könnte am Dienstag wieder unter die Marke von 30 000 Punkten rutschen. Sorgen über die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten drängten die bald erwarteten, ersten Impfungen sowie die Hoffnungen auf ein weiteres Konjunkturpaket in den Hintergrund.

Gut eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,27 Prozent tiefer bei 29 988 Punkten. Zu Wochenbeginn war er noch erneut auf ein Rekordhoch geklettert, hatte dann aber im Minus geschlossen. Die Technologiebörse Nasdaq hatte ebenfalls neue Bestmarken verzeichnet und sich - anders als der Dow und der marktbreite S&P 500 - bis zuletzt in positivem Terrain behauptet.

Die Anteilsscheine von Tesla verloren nach der Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung vorbörslich lediglich rund zwei Prozent. Der Elektroautobauer nutzt den jüngsten Rekordlauf, um sich bis zu fünf Milliarden US-Dollar frisches Kapital durch die Ausgabe neuer Papiere zu besorgen. Es ist schon der dritte derartige Schritt in diesem Jahr. Das Unternehmen braucht für die Expansion viel Geld. Erst zum Wochenstart waren die Aktien auf ein Rekordhoch von fast 649 Dollar gestiegen. Damit hatte sich der Kurs allein im laufenden Jahr fast versiebenfacht.

Die Titel von Uber büßten knapp zweieinhalb Prozent ein. Der Fahrdienst-Vermittler gibt die kostspielige Entwicklung eigener Technologie für selbstfahrende Autos auf. Die entsprechende Abteilung wird vom Roboterwagen-Start-up Aurora übernommen, wie beide Unternehmen mitteilten. Uber investiert zudem 400 Millionen Dollar in Aurora, das als strategischer Partner Zugang zur Uber-Plattform bekommen soll.