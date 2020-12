Aktien New York Schluss: Dow geht Puste aus nach Rekordhoch - Nasdaq fest

14.12.2020, 22:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Beginn der Corona-Impfungen in den USA und die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat die Kurse an der Wall Street am Montag nur kurzzeitig angetrieben. Im Verlauf, nach einem neuerlichen Rekordhoch, drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus, das am Ende 0,62 Prozent auf 29 861,55 Punkte betrug. Damit rutschte der Dow auch wieder unter die 30 000er Marke.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,44 Prozent auf 3647,49 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,70 Prozent auf 12 462,21 Zähler aufwärts. Eine milliardenschwere Übernahme im Pharmasektor ließ die Investoren bei den im Nasdaq 100 enthaltenen Pharma- und Biotechnologie-Aktien zugreifen, das trieb den Auswahlindex nach oben.