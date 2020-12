dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Start erwartet

16.12.2020, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben könnte der Dax zur Wochenmitte erneut versuchen. Nach starken Vorgaben von der Wall Street taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf etwa 13 400 Punkte. Zuletzt war der deutsche Leitindex mehrfach an einem Widerstand bei 13 450 Zählern gescheitert. Seit mehr als einem Monat pendelt der Dax zwischen 13 000 und 13 450 Punkten auf und ab. Die Verhandlungen in den USA über das nächste Konjunkturpaket gingen auf die Zielgerade und in die Brexit-Verhandlungen sei neue Bewegung gekommen, nannte Analyst Thomas Altmann von QC Partners zwei Kaufgründe für Aktien.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Anleger an der Wall Street haben am Dienstag die Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und den Corona-Impfbeginn im ganzen Land honoriert. Der Dow Jones Industrial überwand die vielbeachtete Marke von 30 000 Punkten und schloss 1,13 Prozent im Plus mit 30 199,31 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex mit 30 325 Punkten ein Rekordhoch markiert, war dann aber zurückgefallen.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend fester tendiert. Positive Vorgaben aus den Vereinigten Staaten sorgten auch dort für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann 0,48 Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu.

^

DAX 13362,87 +1,06%

XDAX 13431,28 +1,71%

EuroSTOXX 50 3521,50 +0,50%

Stoxx50 3072,61 -0,07%

DJIA 30199,31 +1,13%

S&P 500 3694,62 +1,29%

NASDAQ 100 12595,922 +1,07%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 178,28 +0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,21622 +0,01%

USD/Yen 103,5585 -0,07%

Euro/Yen 125,9440 -0,03%°

ROHÖL:

^

Brent 50,69 -0,07 USD

WTI 47,56 -0,06 USD°