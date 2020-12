Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierung erwartet

22.12.2020, 08:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Talfahrt am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt weisen die Signale am Dienstag in Richtung einer Stabilisierung. Der nahende Start der Impfkampagne in Deutschland macht Mut, zumal erwartet wird, dass die Impfungen trotz Mutationen wirksam sein dürften. Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Dort hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial nach herben Verlusten im frühen Montagshandel am Ende noch in grünes Terrain vorgekämpft.

Der X-Dax als Indikator für den Dax indizierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,14 Prozent auf 13 265 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag zugleich minimal schwächer erwartet.

Zum Wochenbeginn hatte der Dax wegen Sorgen über eine neue Coronavirus-Variante und womöglich neuer längerer und härterer Beschränkungen fast 3 Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich war es sogar um mehr als 4 Prozent abwärts gegangen. Dabei hielt jedoch die runde Marke von 13 000 Zählern, was am Markt als positives Zeichen gesehen wird. Das am Freitag knapp verpasste Rekordhoch im Dax bei um die 13 800 Punkte erscheint dennoch nun wieder ferner.

"Der Dax ist wieder in seiner Handelsspanne zwischen 13 000 und 13 500 Punkten angekommen", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Spannend sei nun, ob er bis auf Weiteres in seiner Bandbreite pendeln oder auf der einen oder anderen Seite einen neuen Ausbruchsversuch wagen werde. Zugleich hob er hervor, dass das lang ersehnte US-Hilfspaket zwar nun da sei und dies für die weltgrößte Volkswirtschaft eine positive Nachricht sei. "Für die Börsen aber ist die Nachricht neutral, da das Paket schon lange bekannt und in den Kursen eingepreist ist."

Nachdem in Großbritannien bereits geimpft wird und inzwischen auch in den USA rüstet sich nun auch Deutschland sowie weitere EU-Staaten für den Beginn ihrer Impfkampagnen. Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmapartner Pfizer hatten am Vorabend angekündigt, die Auslieferung ihres Impfstoffs in der EU sofort zu starten. Hierzulande soll es nun am Sonntag losgehen.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien der Hornbach Holding und der Hornbach Baumarkt im Fokus. Die Unternehmen profitierten auch im dritten Quartal von einer weiter hohen Nachfrage. Zudem bekräftigten sie trotz der Verkaufsbeschränkungen durch den neuen Lockdown die Anfang November angehobene Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2020/21. Die Aktien erholten sich auf der Handelsplattform Tradegate bereits von ihren Vortagesverlusten und legten im Vergleich zum Xetra-Börsenhandelsschluss jeweils um die 4 Prozent zu.

In den Blick könnten auch die Papiere von Aixtron rücken, denn der LED- und Chipindustrieausrüster informierte über eine Personalie. Christian Danninger werde im nächsten Juli oder früher Finanzchef des Unternehmens werden, hieß es.