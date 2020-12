Rückenwind aus Asien

Dax stellt den zweiten Rekord in Folge auf

29.12.2020, 09:54 Uhr | AFP, dpa

Die Rekordjagd geht weiter: Schon wieder ist der deutsche Leitindex in noch nie da gewesene Höhen geklettert. Erst am Vortag hatte es eine Bestmarke gegeben.

An der Börse herrscht zum Jahresausklang weiter Rekordstimmung. Der Deutsche Aktienindex (Dax) überstieg am Dienstag zum Handelsstart in Frankfurt am Main seine am Montag erreichte Rekordmarke erneut und notierte bei 13.875 Punkten.



Auch der MDax der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDax erzielten Bestmarken. Der MDax notierte 0,76 Prozent im Plus bei 30.888,02 Punkten und der SDax zog um 0,73 Prozent an. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,51 Prozent nach oben.

Erst am Vortag hatte der Dax mit dem zeitweiligen Überschreiten der Marke von 13.818 Punkten den bisherigen Rekordstand von Mitte Februar durchbrochen, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Angetrieben worden waren die Kurse am Montag vor allem vom Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien und der Unterzeichnung des Corona-Hilfsprogramms in den USA; Hoffnungen setzen die Anleger zudem in die Impfungen in der Corona-Pandemie.

Rückenwind für den Aktienmarkt kam nun unter anderem von den asiatischen Börsen, die zum Teil deutlich im Plus notierten.