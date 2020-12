Aktien Europa Schluss: Kursverluste an Silvester

31.12.2020, 14:49 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte sind an Silvester mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Donnerstag zu Handelsschluss um 0,53 Prozent niedriger bei 3552,64 Punkten. In Paris fiel der Cac 40 um 0,86 Prozent auf 5551,41 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gab um 1,45 Prozent auf 6460,52 Punkte nach. In London und Paris fand nur ein verkürzter Handel statt. In Frankfurt und Rom bleiben die Börsen geschlossen.

Die deutlichsten Kursgewinne erzielte der französische Luxusgüterkonzern Kering. Die Aktie legte um 1,09 Prozent zu. Die stärksten Verluste verbuchte der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran. Die Aktie gab um 2,56 Prozent nach.

Das Handelsvolumen war vor dem Jahreswechsel sehr dünn. Die meisten Marktteilnehmer hatten bereits ihre Bücher für dies Jahr geschlossen. Nur noch wenige Investoren nutzten noch die Möglichkeit, einige Depotpositionen anzupassen.