Angst vor Zerschlagung

Tech-Aktien verlieren nach Senatswahl in Georgia

06.01.2021, 17:00 Uhr | mak, dpa, t-online

In den Vereinigten Staaten zeichnet sich eine demokratische Mehrheit im Senat an. Damit könnte Joe Biden durchregieren. Anleger fürchten eine Zerschlagung der Tech-Konzerne.

Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Standardwerte am Mittwoch weiter zulegten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq deutlich bergab. Offensichtlich befürchteten die Anleger, dass die nach einer Stichwahl in Georgia sich abzeichnende demokratische Senatsmehrheit vor allem zu einer stärkeren Besteuerung und Regulierung der großen Technologiekonzerne führen könnte, sagten Experten.

Rund eine Stunde nach Handelsbeginn legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,38 Prozent auf 30.812 Punkte zu und stieg damit auf ein neues Rekordhoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,89 Prozent auf 3.759 Punkte hoch. Dagegen büßte der technologielastige Nasdaq 100 0,46 Prozent auf 12.744 Zähler ein. Zeitweise ging es sogar noch stärker bergab.

Demokraten sehen sich als Sieger

Bei der Stichwahl in Georgia konnte sich der Demokrat Raphael Warnock Prognosen der US-Medien zufolge gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler durchsetzen. Im zweiten Rennen lag der Demokrat Jon Ossoff sehr knapp vor dem bisherigen Amtsinhaber David Perdue. US-Medien hielten sich zunächst dennoch mit Prognosen zum Ausgang der Stichwahl zurück, unter anderem weil bis Freitag noch mehrere tausend Briefwahlstimmen aus dem Ausland eintreffen können.



Führende Demokraten reklamierten den Sieg bereits für sich. Sollten die Demokraten beide Wahlen gewinnen, hätten sie de facto die Mehrheit im Senat. Die Demokraten dominieren bereits das Abgeordnetenhaus, die andere Kongresskammer.

Tech-Anleger haben Angst vor starker Regulierung

Folglich könnte der gewählte US-Präsident Joe Biden durchregieren und seine ambitionierten Klimaschutz-Ziele schnell umsetzen. Damit verzeichneten Aktien von Solarkonzernen wie First Solar oder Sunpower zeitweise Gewinne zwischen knapp acht und mehr als elf Prozent.



Tech-Werte machten hingegen herbe Verluste: So ging es für Apple um 1,5 Prozent, für Amazon um 0,85 Prozent oder für Facebook um 1,44 Prozent hinunter. Hier befürchteten Anleger, dass Biden große Tech-Konzerne stärker regulieren könnte. Auch eine Zerschlagung der großen Tech-Firmen halten manche Investoren für möglich.