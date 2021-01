Nachfrage sinkt

Goldpreis fällt deutlich – unter Marke von 1.900 Dollar

08.01.2021, 13:56 Uhr | dpa, t-online

Goldbarren (Symbolbild): Der Goldpreis fiel am Freitag deutlich. (Quelle: blickwinkel/imago images)

Gold wird wieder günstiger: Eine Feinunze des Edelmetalls kostete am Freitag zeitweise unter 1.900 Dollar. Das hat mehrere Gründe.

Der Goldpreis ist am Freitag deutlich gefallen und hat damit seine starken Gewinne vom Jahresauftakt komplett abgegeben. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) fiel am Freitag unter die Marke von 1.900 US-Dollar auf ein Tagestief bei 1.878,91 Dollar. Danach stabilisierte sich der Preis etwas bei 1.890 Dollar.

In den ersten Handelstagen des neuen Jahres war der Goldpreis noch stark gestiegen, so dass am Mittwoch für eine Feinunze noch knapp 1960 Dollar gezahlt wurde. Seitdem ist der Preis um mehr als drei Prozent gefallen.

Das sind die Gründe für den Fall des Goldpreises

Der Dämpfer beim Goldpreis wird vor allem mit einer Erholung des US-Dollar erklärt. Seit Mittwoch kann die amerikanische Währung im Handel mit allen anderen wichtigen Devisen wieder Boden gut machen.



Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht ein Kursanstieg der US-Währung das Edelmetall in Ländern außerhalb des Dollar-Raums teurer. Dies bremst die Nachfrage und belastet den Goldpreis.

Außerdem wird auf die starke Kauflaune an den Aktienmärkten verwiesen, wo wichtige Indizes Rekordstände erreicht haben, darunter auch der deutsche Aktienindex Dax. Mit der höheren Risikobereitschaft der Anleger sinkt die Nachfrage nach Gold, das an den Märkten als sicherer Anlegehafen geschätzt wird.