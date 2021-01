Neues Allzeithoch

Dax schließt über Marke von 14.000 Punkten

08.01.2021, 17:54 Uhr | AFP, t-online

Dax-Kurve am Donnerstag (Symbolbild): Der Leitindex legte am Freitag weiter zu. (Quelle: Reuters)

Am Donnerstag überschritt der Dax erstmals im Handelsverlauf die historische Marke von 14.000 Punkte. Am Freitag ging es mit dem Rekordlauf weiter.

Die Börse in Frankfurt am Main setzt ihren Höhenflug weiter fort. Nachdem der Deutsche Aktienindex (Dax) am Donnerstag erstmals überhaupt die Marke von 14.000 Punkten überschritten hatte, schloss der Leitindex am Freitag das erste Mal in seiner Geschichte auch auf diesem Rekordstand. Der Dax ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf einem Stand von 14.049,53 Punkten ins Wochenende.

Optimistisch stimmt die Anleger nach Einschätzung von Experten vor allem weiterhin die Lage in den USA, wo der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden offiziell bestätigt wurde und zudem faktisch eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern gesichert ist. Damit gelten auch Wirtschaftsreformen des neuen US-Präsidenten als aussichtsreich.

In Deutschland zogen zudem zuletzt die Exporte und auch die Industrieproduktion wieder leicht an – ein Hinweis auf die allmähliche Erholung der deutschen Wirtschaft. Nicht zuletzt liegen die Hoffnungen auf den Corona-Impfstoffen.