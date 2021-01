dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

14.01.2021, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Die Anleger könnten am Donnerstag bei deutschen Aktien wieder vorsichtig zugreifen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Auftakt knapp ein halbes Prozent höher auf 14 005 Punkte. Damit könnte er einen neuen Angriff auf die 14 000 Punkte starten - der Marke, die er in der starken Vorwoche erstmals überschritten hatte. Zuletzt war der Leitindex nach unten bei 13 800 Punkten gesichert und nach oben bei der runden Marke gedeckelt. Möglich also, dass er nun neuen Schwung erhält, sollten die 14 000 Punkte überschritten werden. Als nächster großer Kurstreiber - potenziell positiv wie negativ - wird am Markt immer wieder die am Freitag mit dem US-Bankensektor startende Berichtssaison genannt.

USA: - DOW KAUM VERÄNDERT - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nahezu unverändert geschlossen. Während er seine Gewinne im Handelsverlauf nicht halten konnte, legten die drei anderen wichtigen US-Indizes zu. Nach den erneuten Rekorden in der vergangenen Woche ist die Luft allerdings dünner geworden, zumal am Freitag mit den ersten US-Banken die Berichtssaison startet. Im Blick der Anleger stand zur Wochenmitte die Techbranche, allen voran Intel sowie der atemberaubende Börsengang von Affirm. Der Dow beendete den Tag mit minus 0,03 Prozent auf 31 060,47 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FESTER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend fester tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,8 Prozent höher. An den Börsen Chinas zeichnete sich ein gemischtes Bild ab. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büßte zuletzt 1,25 Prozent ein, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,73 Prozent zulegte.

^

DAX 13939,71 +0,11%

XDAX 13952,52 +0,19%

EuroSTOXX 50 3616,51 +0,12%

Stoxx50 3178,81 +0,07%

DJIA 31060,47 -0,03%

S&P 500 3809,84 +0,23%

NASDAQ 100 12973,633 +0,63%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 177,36 -0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,21514 -0,03%

USD/Yen 104,0085 +0,13

Euro/Yen 126,3910 +0,10%°

ROHÖL:

^

Brent 56,00 -0,03 USD

WTI 52,96 +0,05 USD°