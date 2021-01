DAX-FLASH: Leichte Gewinne zum Wochenstart erwartet

25.01.2021, 06:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13 919 Punkte. Von der 14 000-Punkte-Marke war der Dax zuletzt bis auf 13 744 Punkte zurück geprallt, konnte seine 21-Tage-Linie jedoch verteidigen. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und steigt leicht an.

Am Vormittag werden die Daten zum Ifo-Geschäftsklima in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt stehen für den Markt neben der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie insbesondere die ersten Schritte unter der neuen US-Präsidentschaft Joe Bidens im Fokus. Seine Amtseinführung und das von ihm angestrebte billionenschwere Konjunkturpaket hatten am vergangenen Donnerstag nochmals vielen Indizes zu neuen Rekorden verholfen - wie hierzulande dem MDax . Zudem nimmt die Berichtssaison in dieser Woche weiter Fahrt auf.