Aktien New York: Erholt - Gamestop fällt, Silber-Aktien schnellen hoch

01.02.2021, 20:06 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche haben sich die US-Börsen am Montag erholt. Besonders deutlich fiel der Gewinn für den technologielastigen Nasdaq 100 aus mit plus 2,45 Prozent auf 13 242,46 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,72 Prozent auf 30 198,75 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,50 Prozent auf 3769,98 Punkte hoch.

Ende der vergangenen Woche hatte vor allem der Kampf zwischen im Internet organisierten privaten Spekulanten und den auf fallende Kurse setzenden professionellen Hedgefonds den Aktienmarkt belastet. Inzwischen haben sich erste Justizbehörden in die Auseinandersetzung um die Spekulationen mit den Aktien des Videospielhändlers Gamestop und anderer Unternehmen an der US-Börse eingeschaltet.

Die Strategen der Bank JPMorgan halten es derweil für wenig wahrscheinlich, dass das Ringen zwischen den beiden Gruppierungen die Märkte deutlich zurückwerfen könnte. Größere Rückschläge gebe es für gewöhnich bei schlechten Wachstumsaussichten und hohen Bewertungen, argumentierten sie.

Inzwischen schränkte der Broker Robinhood den Handel mit Gamestop-Aktien sowie weiteren Werten, darunter auch AMC Entertainment, weiter ein. Während Gamestop am Montag zuletzt um 29 Prozent absackten, legten AMC um vier Prozent zu.

Zum neuen Spekulationsobjekt am Finanzmarkt wurde das Edel- und Industriemetall Silber. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Montag erstmals seit Anfang 2013 über die Marke von 30 US-Dollar. Aktien von Silberproduzenten schnellten zum Wochenauftakt in New York in die Höhe. First Majestic Silver etwa gewannen rund 23 Prozent, Pan American Silver verteuerten sich um gut zehn Prozent und Fortuna Silver Mines um mehr als 14 Prozent.

Curevac gewannen neun Prozent. Gemeinsam mit dem Pharmakonzern Bayer soll die Produktion des Covid-19-Impfstoffs ausgeweitet werden. Eine bereits Anfang Januar geschlossene Kooperation wurde erweitert.

Vorne im Dow waren die Aktien von Microsoft mit plus 3,8 Prozent in der Nähe ihres Rekordhochs. Auf dem letzten Platz verloren die Anteile der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance 1,3 Prozent.