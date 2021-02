Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger warten ab nach starken Tagen

04.02.2021, 09:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang starken Börsenwoche haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas ruhiger angehen lassen. Im frühen Handel notierte der Dax mit 0,19 Prozent im Plus bei 13 962 Punkten. Am Vortag war der Leitindex nur knapp am Sprung über 14 000 Punkte gescheitert. "Damit zeigte sich einmal mehr, dass der Leitindex Probleme hat, die psychologisch wichtige Marke herauszunehmen", sagte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.

Der Dax war in den vergangenen Wochen mehrfach über 14 000 Zähler gestiegen, hatte diese Hürde jedoch nicht nachhaltig hinter sich lassen können. Für ein Überwinden dieses Widerstands benötige es neue Impulse, so Schmidt. Diese könnten vom Arbeitsmarktbericht in den USA für den Monat Januar ausgehen. Dieser wird am Freitag veröffentlicht und dürfte der konjunkturelle Höhepunkt der Woche werden.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,17 Prozent zu auf 32 250 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.