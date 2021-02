"Impulse blieben aus"

Dax gibt leicht nach – MDax verliert deutlicher

18.02.2021, 17:55 Uhr | dpa-AFX, t-online

Dax-Graph im Handelssaal der Deutschen Börse: Der Leitindex gab am Donnerstag etwas nach. (Quelle: Staff/File Photo/Reuters)

Schon die vergangenen zwei Tagen war der Dax sehr schwach unterwegs. Nun schloss der Leitindex erneut etwas tiefer.

Nach zwei schwachen Tagen hat der deutsche Leitindex Dax am Donnerstag nochmals leicht nachgegeben. Der Dax schloss 0,16 Prozent niedriger auf 13.886,93 Punkte.



Damit setzte sich das Pendeln des Leitindex um die 14.000er Marke der zurückliegenden zwei Wochen fort. "Neue Impulse blieben zuletzt aus", merkte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba an.



Geschäftszahlen von Unternehmen wie MTU , Airbus , Hochtief und Varta konnten keinen Rückenwind entfachen. Im Gegenteil: Die Kurse reagierten mit teils herben Verlusten.

Ein Medienbericht über einen etwaigen Börsengang der Tochter Porsche trieb den Volkswagen-Kurs um 4,6 Prozent nach oben an die Dax-Spitze. Daimler gewannen als zweitstärkster Titel im Dax 2,2 Prozent. Die endgültigen Geschäftszahlen der Stuttgarter für 2020 kamen an der Börse gut an.

MDax verlor deutlich

Thyssenkrupp-Aktien verloren fast fünf Prozent. Der Industriekonzern beendete die Gespräche mit Liberty Steel über einen Verkauf seiner Stahlsparte erfolglos. Das könne Investoren erst einmal enttäuschen, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Donnerstag mit 1,26 Prozent auf 32.227,05 Punkte deutlich mehr an Boden als der Dax.



Besonders die Papiere von K+S gaben im MDax deutlich nach. Der Düngekonzern muss auf Druck der Finanzaufsicht Bafin Bilanzprüfern Einblick in seine Bücher gewähren.