Aktien Asien: Börsen wieder im Vorwärtsgang - Südkorea sehr fest

25.02.2021, 08:56 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag wieder nach oben gedreht. Deutliche Gewinne an der Wall Street sorgten nach den Verlusten der vorangegangen Tage für Auftrieb. Auffallend stark legten die zuletzt unter Druck gekommenen südkoreanischen Aktien zu.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Diese seien extrem vorsichtig ausgefallen und zeugten von einer anhaltend lockeren Geldpolitik. Powell hatte vor US-Parlamentariern gesagt, dass die US-Konjunktur noch einen langen Weg vor sich habe, um die maximale Beschäftigung und das Inflationsziel der Fed zu erreichen. Die Aussagen hatten die US-Börsen nach verhaltenem Start am Mittwoch nach oben getrieben.

Halley wertete die Erholung an den asiatischen Aktienmärkten auch als Hinweis darauf, welches Ausmaß an liquiden Mitteln noch verfügbar sei und nur auf Rücksetzer warte, um angelegt zu werden. Als positiven Impulse wertete er zudem die Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson ein erstes gutes Zeugnis ausgestellt hat. Am Freitag will sich ein Berater-Komitee der FDA mit dem Anfang Februar eingereichten Antrag auf eine Notfallzulassung befassen, eine Entscheidung wird kurz danach erwartet. Der Impfstoff muss im Gegensatz zu anderen Präparaten nur einmal verabreicht werden.

Für Aufmerksamkeit habe auch die Ankündigung eines Stimulusprogramms in Hongkong gesorgt, merkte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp an. Das Programm soll teilweise durch eine höhere Stempelsteuer auf Aktien finanziert werden. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag kletterte der Hang Seng wieder.

Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es letztlich um 1,67 Prozent auf 30 168,27 Punkte nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, notierte 0,59 Prozent höher mit 5469,56 Zählern. In Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng zuletzt um 1,48 Prozent auf 30 159,37 Punkte. Die südkoreanischen Indizes rückten sogar um über drei Prozent vor. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins unverändert gelassen. Dies wurde nach Angaben der Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid erwartet.