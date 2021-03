Aktien New York Schluss: Sehr fest - Hilfspaket und Beruhigung bei Anleihen

01.03.2021, 22:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das näher rückende umfangreiche Corona-Hilfspaket für die US-Konjunktur sowie eine Beruhigung an den Anleihemärkten haben am Montag für kräftige Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Zudem stützten starke Stimmungs- und Wirtschaftsdaten, denn im Februar hellte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend stark auf. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren. Darüber hinaus stiegen die Bauinvestitionen im Januar deutlich kräftiger als erwartet.

Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial schloss 1,95 Prozent höher auf 31 535,51 Punkte. Damit rückte er wieder an sein Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch bei etwas über 32 000 Punkten heran. Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,38 Prozent auf 3901,82 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,89 Prozent auf 13 282,95 Punkte vor. Am US-Rentenmarkt legten richtungweisende Staatsanleihen um 0,14 Prozent auf 133,35 Punkte zu. Die Rendite sank zugleich auf 1,43 Prozent.

"Das Zinsthema hat aktuell etwas an Schrecken verloren. Die Gegenbewegung am Rentenmarkt ist groß genug, um die Zinsangst der Aktienanleger zu lindern", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Zudem verwies er darauf, dass "das nächste US-Hilfspaket immer konkretere Formen annimmt".

Nachdem das Repräsentantenhaus dem knapp zwei Billionen US-Dollar schweren Paket des US-Präsidenten Joe Biden gegen die Corona-Krise zugestimmt hat, rief Biden nun den Senat zu einer schnellen Verabschiedung auf. Dort haben zwar Demokraten und Republikaner jeweils 50 Sitze. Vizepräsidentin Kamala Harris - die zugleich Präsidentin der Kammer ist - kann bei einem Patt aber die ausschlaggebende Stimme abgeben.