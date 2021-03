Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt Kurs auf 14 000-Punkte-Marke

08.03.2021, 09:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank Rückenwinds von den US-Börsen hat der Dax am Montag wieder den Kampf um die runde Marke von 14 000 Punkten aufgenommen. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,56 Prozent auf 13 999,01 Punkte. Damit machte er nicht nur seinen Rückschlag vom vergangenen Freitag mehr als wett - er nahm auch wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 14 197 Punkten vom Mittwoch.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,59 Prozent auf 30 896,34 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,51 Prozent auf 3688,29 Zähler vor.