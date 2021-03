DAX-FLASH: Leichte Verluste auf Rekordniveau

10.03.2021, 06:59 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesrekord zeichnet sich im Dax am Mittwoch ein kleiner Rücketzer ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 14 410 Punkte.

An der Wall Street bot sich ein gemischtes Bild: So sattelte der Dow Jones Industrial mit 32 150 Punkten zwar auf seinen Rekord zwei Punkte auf, trat aber kraftlos auf der Stelle. Viel Erholungsdynamik gab es derweil bei den Tech-Werten an der Nasdaq. Diese bestimmte auch den marktbreiten S&P 500 , dem allerdings durch leichte Gewinnmitnahmen im späten Handel ein Befreiungsschlag verwehrt blieb.

Die gute Aufnahme einer neuen Tranche von kurzlaufenden US-Anleihen habe die Inflationssorgen zunächst beruhigt, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Zuletzt waren Anleihenkurse gesunken und Zinsen entsprechend gestiegen - eine Folge des Konjunkturoptimismus. Zu sagen, dass sich der Markt langsam mit dem möglichen Belastungsfaktor Inflation anfreunde, wäre aber verfrüht, so Halley weiter.