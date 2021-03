Neuer Rekord

Dax schließt erstmals über 14.500 Punkten

10.03.2021, 18:24 Uhr | dpa-AFX, AFP

Die Rekordjagd beim deutschen Leitindex geht weiter. Der Dax stieg am Mittwoch auf mehr als 14.500 Punkte – und ging mit dieser Bestmarke aus dem Handel.

Der Dax hat seine Rekordjagd zur Wochenmitte fortgesetzt. Das Marktgeschehen wurde von Unternehmenszahlen und Analystenstudien geprägt. Am Nachmittag sorgten Inflationsdaten aus den USA beim deutschen Leitindex für einen zusätzlichen Schub.



Daraufhin stieg der Dax über die Marke von 14.500 Punkten und gewann letztlich 0,71 Prozent auf 14.540,25 Punkte. Dagegen zeigten sich Aktien aus der zweiten und dritten Reihe ohne klare Tendenz. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss mit einem leichten Minus von 0,17 Prozent bei 31.571,28 Zählern.

Bereits an den beiden ersten Handelstagen der Woche hatte der Dax historische Bestmarken aufgestellt. Grund für den Höhenflug an den Aktienmärkten ist neben dem vom US-Senat genehmigten billionenschweren Hilfs- und Konjunkturpaket auch, dass am Mittwoch neue Zahlen zum vergleichsweise geringen Anstieg der Verbraucherpreise in den USA bei den Anlegern Befürchtungen einer zunehmenden Inflation dämpften.