DAX-FLASH: Leicht schwächer nach Rekord-Vorwoche

22.03.2021, 07:06 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas gedämpfter dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche sein. Die Vorgaben von den Überseebörsen zeichnen ein gemischtes Bild. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,14 Prozent tiefer auf 14 601 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd am Donnerstag mit 14 804 Punkten gekrönt, danach verließ ihn die Kraft. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen und sehen Korrekturpotenzial.

Hierzulande dürfte der Lockdown in die nächste Runde gehen. Angesichts erneut stark steigender Infektionszahlen setzt ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag auf eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 18. April - mit einer wohl konsequenten Umsetzung der Anfang März beschlossenen Notbremsregelung. Die dritte Welle war am Aktienmarkt zuletzt allerdings keine wirkliche Belastung, es überwog der Konjunkturoptimismus.

An diesem Montag treten zudem die von der Deutschen Börse beschlossenen Index-Änderungen in Kraft. Im Dax neu sind Siemens Energy, absteigen muss dafür Beiersdorf . Auch in den Reihen hinter dem Leitindex werden zahlreiche Änderungen wirksam.