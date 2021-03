DAX-FLASH: Freundlicher Wochenschluss erwartet

26.03.2021, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weltweite Impf-Optimismus in der Corona-Krise dürfte am Freitag den Dax antreiben. Mit 14 725 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,71 Prozent höher. Damit rückt der Index wieder etwas näher an das Rekordhoch von 14 804 Punkten aus der Vorwoche. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Zuwachs von 0,7 Prozent. Im Blick steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima.

Seit Tagen schon zeigt sich der Dax robust. Zwischenzeitliche Verluste im Handelsverlauf wurden meist aufgeholt. Die Hoffnung auf eine Aufhellung der Konjunktur verdrängte die Sorgen vor steigenden Infektionszahlen. Auch die stark schwankenden Ölpreise und politische Spannungen mit China hinterließen keine tieferen Spuren.