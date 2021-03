Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt wieder Richtung Rekordhoch

26.03.2021, 09:12 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die imposante Trendwende an der Wall Street hat am europäischen Aktienmarkt am Freitag für weiter positive Stimmung gesorgt.

Kurz nach dem Auftakt gewann der Dax rund 0,7 Prozent auf 14 719 Punkte.

Pandemiesorgen, ein schlechtes Corona-Krisenmanagement der Politik und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hatten die Anleger tags zuvor kurzzeitig aus der Ruhe gebracht, und den Dax zeitweise bis auf 14 422 Punkten gedrückt. Es fanden sich jedoch schnell wieder Käufer - zusätzlich bestärkt von der Erholung von Dow & Co im Tagesverlauf. Das Dax-Rekordhoch der Vorwoche bei 14 804 Punkten rückt wieder ins Visier.

Der MDax stieg am Freitag in den ersten Minuten 0,7 Prozent auf 31 550 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte vergleichbar zu.