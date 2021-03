Mehr als 14.800 Punkte

Dax erklimmt zum Wochenstart Rekordhoch

29.03.2021, 12:17 Uhr | mak, dpa-AFX

Gute Nachrichten aus Übersee treiben den deutschen Leitindex am Montagmorgen. Zum Wochenstart erreichte er zeitweise ein Rekordhoch – gab die Gewinne aber alsbald wieder ab.

Der Rückenwind aus Übersee hat dem Dax am Montag ein Rekordhoch beschert. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 14.834,05 Punkte. Kurze Zeit später gab er aber nahezu alle Gewinne wieder ab.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zeitweise um 0,44 Prozent auf 31.735,06 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach oben. Auch die beiden Indizes konnten diesen Aufwärtstrend nicht gänzlich halten.

Die positive Stimmung rund um den Globus hält angesichts von Impffortschritten in der Corona-Krise und der Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft an.



Auch die Freilegung des im Suezkanal festgelaufenen Containerschiffs "Ever Given" sorgte für Erleichterung. Die wichtige Wasserstraße könnte in absehbarer Zeit wieder passierbar sein, womit die Risiken für die Lieferketten entschärft wären.