DAX-FLASH: Leitindex winkt mit leichten Gewinnen weiterer Rekord

01.04.2021, 07:04 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ruhigen Vortag könnte der Dax vor dem verlängerten Osterwochenende wieder einen Rekord schaffen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwas höher auf 15 030 Punkte und damit knapp über dem am Montag erreichten Rekord. Tags zuvor verharrte der Dax den gesamten Handelstag knapp darunter.

Im ersten Quartal verbuchte der Dax einen Gewinn von gut neun Prozent und damit etwas mehr als der Dow Jones Industrial mit fast acht Prozent. Wie der Dax erreichte der Dow tags zuvor kein neues Rekordhoch - anders als der von erholten Technologiewerten profitierende S&P 500 .

Die Tech-Werte profitierten besonders vom billionenschweren Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden, über das er am Vorabend Details nannte. Bidens Plan sieht unter anderem die Modernisierung von mehr als 30 000 Kilometer Straßen, 10 000 Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität vor. Am Anleihemarkt zogen die Renditen wieder an, die von Aktienanlegern mit Sorge betrachtet werden.