DAX-FLASH: Konjunkturoptimismus dürfte Dax auf Rekordhoch treiben

06.04.2021, 06:55 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke US-Konjunkturdaten dürften der Rekordrally des Dax nach dem verlängerten Osterwochenende neuen Schwung verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag 0,92 Prozent höher auf 15 246 Punkte und damit auf einem Rekordhoch.

Damit folgt der Dax dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 , die bereits am Ostermontag auf Rekordstände gesprungen waren. Auch sie profitierten von anhaltendem Konjunkturoptimismus. So hatten am Karfreitag Daten eine fortgesetzte und überraschend starke Erholung des US-Arbeitsmarktes gezeigt. Am Montag überraschte dann noch die kräftig aufgehellte Stimmung der US-Dienstleister.

Die Konjunkturagenda ist am Dienstag eher leer, bevor sich am Mittwochabend die Blicke auf das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank Fed von Mitte März richten. Experten erhoffen sich mehr Erkenntnisse zu den recht lockeren geldpolitischen Signalen der Notenbanker. Denn diese stehen laut Experten ein Stück weit im Kontrast zu den guten Konjunkturperspektiven, die eigentlich eine etwas straffere Geldpolitik erwarten lassen.