Aktien New York: Aussetzung von J&J-Impfung bremst Dow - Nasdaq auf Rekordhoch

13.04.2021, 15:54 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das mögliche vorläufige Aus der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson (J&J) in den USA hat den Dow Jones Industrial am Dienstag belastet. Im frühen Handel gab der Dow um 0,53 Prozent auf 33 567 Punkte nach. Im US-Leitindex waren die Aktien von Johnson & Johnson größter Verlierer mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Die technologielastige Börse Nasdaq schwang sich dagegen erneut zu Rekorden auf.

Angesichts von Nebenwirkungen haben die zuständigen US-Behörden eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen. Das bedeutet einen empfindlichen Rückschlag für die Impfkampagne des Landes, da der Wirkstoff - anders als die Präparate etwa von Pfizer /Biontech und Moderna - nur einmal und nicht zweimal verabreicht werden muss.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg dagegen um 0,83 Prozent auf 13 933 Zähler und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,06 Prozent auf 4126 Punkte nach unten.