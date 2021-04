Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas höher

15.04.2021, 09:15 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag in den ersten Handelsminuten etwas zugelegt. Mit plus 0,17 Prozent erreichte der Leitindex 15 235,10 Punkte. Nach dem Erreichen seiner Bestmarke von knapp 15 312 Punkten kurz nach Ostern hält sich der Dax nun schon seit Tagen knapp darunter.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,29 Prozent hoch auf 32 803,07 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

"Die Märkte werden zwar eine starke Bilanzsaison brauchen, um eine Fortsetzung der Rekordjagd zu ermöglichen", schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. Das Umfeld für Aktien bleibe aber aus geldpolitischer Sicht weiterhin so attraktiv, dass kleinere Rücksetzer nach Gewinnmitnahmen schon wieder für Einstiege genutzt werden, was die Börsen weiter nach oben tragen dürfte.