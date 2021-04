Aktien New York: Die Rekordserie reißt nicht ab

15.04.2021, 15:54 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine ganze Reihe überraschend guter Konjunkturdaten sowie solide Quartalsberichte namhafter US-Konzerne haben die Rally an den US-Börsen am Donnerstag befeuert. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 Index schwangen sich zu weiteren Rekorden auf. Die Börsenbarometer an der technologielastigen Nasdaq blieben derweil weitere Höchstmarken noch schuldig.

Der Dow kletterte im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 33 962 Punkte und scheiterte nur knapp an der nächsten runden Marke von 34 000 Punkten. Der S&P 500 rückte um 0,65 Prozent auf 4152 Zähler vor. Der Nasdaq 100 legte mit 1,17 Prozent auf 13 965 Punkte noch stärker zu, blieb aber unter dem Rekordhoch vom Dienstag.