dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten nach Dax-Rekord ab - Teil 1

20.04.2021, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU - Der Dax dürfte am Dienstag auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start mit plus 0,09 Prozent auf 15 382 Punkten. Am Vortag war der Dax im frühen Handel erstmals über die Marke von 15 500 Punkten gestiegen, am Ende des Tages hatte er aber etwas im Minus geschlossen. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK sagte am Morgen, es wäre nicht überraschend, wenn Anleger nach den Kursaufschlägen in der Vorwoche sowie vor weiteren Unternehmenszahlen und der Sitzung der Europäischen Zentralbank in dieser Woche nun zunächst ein wenig Gewinne einstreichen würden.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach der jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Montag in einem insgesamt eher ruhigen Handel leicht geschwächelt. Der Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 34 077,63 Punkte nach. In den vergangenen vier Wochen war der US-Leitindex von Rekord zu Rekord gelaufen, hatte am Freitag bei 34 256 Punkten einen Höchststand erreicht und einen Wochengewinn von fünf Prozent eingestrichen. er technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,96 Prozent auf 13 907,67 Zähler ein. Er hatte nach einer Korrekturphase seit Mitte Februar erst in der vergangenen Woche nachgezogen und wieder ein Rekordniveau erreicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während sich die Börsen Chinas weitgehend von der etwas schwächeren Wall Street abkoppeln konnten, lasteten in Japan die andauernden Corona-Probleme sowie eine teilweise Schwäche von Techwerten auf den Kursen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt hingegen um 0,4 Prozent zu, während der Hongkonger Hang Seng auf der Stelle trat.

DAX 15368,39 -0,59

XDAX 15386,77 -0,71

EuroSTOXX 50 4019,91 -0,32

Stoxx50 3412,00 -0,15

DJIA 34077,63 -0,36

S&P 500 4163,26 -0,53

NASDAQ 100 13907,67 -0,96

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,22 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2062 0,20

USD/Yen 108,17 -0,01

Euro/Yen 130,47 0,20

ROHÖL:

Brent 67,75 +0,70 USD

WTI 64,00 +0,62 USD

