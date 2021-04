Aktien Europa Schluss: EuroStoxx setzt nach zwei Verlusttagen zur Erholung an

21.04.2021, 18:16 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gestützt von Quartalsberichten und freundlichen US-Börsen haben sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Der EuroStoxx 50 legte nach zwei Verlusttagen um 0,91 Prozent auf 3976,41 Punkte zu. Am Montag war der Leitindex der Eurozone zeitweise noch bis auf 4040 Punkte und damit auf dem höchsten Stand seit 2008 geklettert. Dann einsetzende Gewinnmitnahmen kosteten den Index schließlich die Gewinne der vergangenen drei Wochen.

Börsianer sprachen von einer "schnellen Stabilisierung nach einer kurzen, aber nicht ungesunden Korrektur", die in der Corona-Pandemie auch mit dem weiter bedrohlichen Infektionsgeschehen in Zusammenhang gebracht wurde.

Im Schlepptau des Eurostoxx rückte am Mittwoch auch der französische Cac 40 vor. Er stieg um 0,74 Prozent auf 6210,55 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 0,52 Prozent auf 6895,29 Punkte.