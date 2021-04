Aktien Osteuropa Schluss: Börsen mit robustem Handelstag

22.04.2021, 18:32 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag etwas höher geschlossen. Im Schlepptau der in Westeuropa festen Börsen gab es vor allem in Moskau, aber auch in Budapest und Warschau Gewinne. Beim Prager Leitindex stand zum Schluss ein nur knappes Plus auf der Kurstafel.

Im Fokus stand die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der klar wurde, dass die Währungshüter wegen der Pandemie in Alarmbereitschaft bleiben. Präsidentin Christine Lagarde machte am Donnerstag beim Zinsentscheid deutlich, dass die extrem lockere Geldpolitik vorerst uneingeschränkt fortgesetzt wird.

An der Börse in Budapest verzeichnete der ungarische Leitindex Bux einen Kursanstieg von 0,36 Prozent, indem er bei einem Stand von 42 906,48 Punkten aus dem Handel ging. Unter den schwer gewichteten Titeln legten Gedeon Richter um rund ein Prozent zu.

In Warschau ging es für den Wig-20 um 0,37 Prozent auf 1989,73 Einheiten nach oben, während der marktbreite Wig um 0,50 Prozent auf 59 376,35 Punkte stieg. Die Aktien von Orange Polska sackten nach Zahlen um zweieinhalb Prozent ab. Deutlich besser erging es den 6,5 Prozent höheren Aktien des Landwirtschaftskonzerns Kernel. Auch die Titel des Online-Händlers Allegro gehörten mit plus 3,4 Prozent zu den klaren Gewinnern.

Der Prager Leitindex PX stabilisierte sich nach seinen Abgaben zur Wochenmitte mit einem knappen Plus, er ging 0,02 Prozent höher bei 1092,33 Zählern aus dem Handel. Unter den schwer gewichteten Titeln verbuchten CEZ und Avast Anstiege von 1,4 respektive 0,4 Prozent. Schwächer zeigten sich die Finanztitel der Moneta Money Bank mit minus 1,6 Prozent und Komercni Banka mit minus zwei Prozent.

Die Moskauer Börse ging erneut höher aus dem Handel. Der RTS-Index schloss mit satten 2,57 Prozent im Plus bei 1501,77 Zählern.