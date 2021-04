Aktien Frankfurt Schluss: Chipmangel im Autosektor verleitet zu Gewinnmitnahmen

29.04.2021, 17:52 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Verluste im Automobilsektor haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Händler verwiesen unisono auf die aktuelle Halbleiter-Knappheit, weshalb Autokonzerne ihre Produktion drosseln müssten. Dies sei nun eine willkommene Gelegenheit, Gewinne einzustreichen.

So rutschte der Dax zwischenzeitlich unter die Marke von 15 100 Punkten, ehe er mit minus 0,90 Prozent auf 15 154,20 Punkten schloss. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,65 Prozent auf 32 756,06 Punkte.

In Deutschland zog zudem die Inflation im April auf zwei Prozent an. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen. Zum belastenden Thema könnte dies am Aktienmarkt aber erst mittelfristig werden, sagte Analyst Thilo Müller von MB Fund Advisory. Momentan sei dies eher eine Bestätigung für die sich abzeichnende konjunkturelle Erholung.