Impfstoff-Boom beschert Moderna erstmals Gewinne

06.05.2021, 14:44 Uhr | dpa

Die ersten schwarzen Zahlen nach elf Jahren: Das amerikanische Unternehmen Moderna ist durch die hohe Nachfrage nach seinem Corona-Impfstoff erstmals rentabel. Die Aktie leidet dennoch.

Der internationale Impf-Boom wirkt sich positiv auf die Geschäftszahlen des US-Impfstoffherstellers Moderna aus – die Firma schreibt zum ersten Mal in der Firmengeschichte schwarze Zahlen. Im ersten Quartal verdiente das Unternehmen unterm Strich 1,2 Milliarden Dollar (1,0 Milliarden Euro), wie es am Donnerstag mitteilte.

Vor einem Jahr führten hohe Forschungs- und Entwicklungskosten noch zu einem Verlust von 124 Millionen Dollar. Der Umsatz schoss von damals acht Millionen auf nun 1,9 Milliarden Dollar in die Höhe. Ganze 1,7 Milliarden Dollar davon entfielen auf Einnahmen durch den Corona-Impfstoff.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Moderna auf Basis bereits vereinbarter Verkäufe mit Erlösen von 19,2 Milliarden Dollar. Das ist eine deutlich höhere Prognose als noch vor drei Monaten, als der Hersteller für 2021 mit 18,4 Milliarden Dollar gerechnet hatte. Zum Vergleich: Der große US-Rivale Pfizer geht bei seinem gemeinsam mit der deutschen Biontech entwickelten Corona-Vakzin von einem jährlichen Umsatz von rund 26 Milliarden Dollar aus.

Moderna -19,15% 119,90 EUR Moderna Hoch 136,00 Zwischenwert Hoch / Mittel 131,98 Mittel 127,95 Zwischenwert Mittel / Tief 123,93 Tief 119,90 09:09 15:34

Anleger reagierten trotz der starken Zuwächse negativ auf Modernas Geschäftsbericht und ließen die Aktie vorbörslich zunächst deutlich fallen. Während der Gewinn die Erwartungen übertraf, hatten Analysten beim Umsatz mit etwas mehr gerechnet.

Die Patente sollen ausgesetzt werden

Moderna und andere Hersteller von Corona-Vakzinen waren am Vortag bereits heftig an der Börse unter Druck geraten, nachdem die US-Regierung erklärte, zur Eindämmung der Pandemie eine Initiative zur Patentaussetzung zu unterstützen. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai hatte gesagt, die USA stünden zwar hinter dem Schutz geistigen Eigentums, die Pandemie sei aber eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere.

Mehr als 100 WTO-Mitgliedsländer wollen die Patente für die Impfstoffe aussetzen, damit diese von mehr Firmen in mehr Staaten hergestellt werden können. Allerdings dürfte ein solches Vorhaben nicht einfach werden. Tai selbst warnte, wegen des Konsensprinzips der WTO und der Komplexität der Materie könnte ein Abkommen zeitaufwendig werden.

Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna wurde 2010 in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts gegründet und war Ende 2018 an die Börse gegangen. Trotz großer Verluste im vergangenen Jahr, trieb die Aussicht auf einen lukrativen Impfstoff-Boom die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um über 200 Prozent nach oben. Zuletzt ließ die Euphorie der Anleger aber wieder deutlich nach, in den letzten drei Monaten fiel der Kurs um sechs Prozent.