06.05.2021, 16:06 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Donnerstag wenig bewegt in den Handel gestartet. Dem Dow Jones Industrial reichte aber bereits ein kleines Plus erneut für ein Rekordhoch - zuletzt notierte der Leitindex noch 0,19 Prozent fester bei 34 294 Punkten. Die anderen Indizes schwächelten: Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 4163,75 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,30 Prozent auf 13 462,20 Punkte.