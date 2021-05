Aktien New York: Schwacher Jobbericht hilft vor allem Tech-Titeln

07.05.2021, 16:23 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht hat am Freitag den zuletzt eher schwachen US-Technologieaktien Auftrieb gegeben. Bei den Standardwerte-Indizes fielen die Gewinne zum Ausklang einer für sie starken Woche etwas bescheidener aus - dennoch reichte es hier für Rekordstände.

An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 in der ersten Handelsstunde 1,22 Prozent auf 13 779,83 Punkte. Auf Wochensicht steuert er dennoch auf ein Minus von knapp 0,6 Prozent zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial markierte am Freitag den dritten Tag in Folge einen Rekordstand und rückte zuletzt um 0,49 Prozent auf 34 717,98 Punkte vor, womit sich ein Wochenplus von fast zweieinhalb Prozent abzeichnet. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 4233,83 Zähler und stellte ebenfalls eine Bestmarke auf.