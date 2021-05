Aktien Europa Schluss: Schwerfällig zum Wochenauftakt

10.05.2021, 18:22 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zum Wochenstart keine großen Sprünge gemacht und keine klare Richtung eingeschlagen. Angesichts des weiterhin sehr geringen Zinsniveaus bleiben Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen wie etwa Anleihen attraktiv, zumal am Freitag enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA keine Inflationssorgen und damit keine Furcht vor steigenden Leitzinsen geschürt hatten.

Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 4023,35 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex der Eurozone einen Gewinn von rund anderthalb Prozent verbucht. Der französische Cac 40 stieg am Montag um 0,01 Prozent auf 6385,99 Zähler. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,08 Prozent auf 7123,68 Punkte nach unten.