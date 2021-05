Aktien New York Ausblick: Weiterer Rückschlag - Anleger warten auf Zinssignale

19.05.2021, 14:20 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen scheuen die Anleger am Mittwoch weiter das Risiko. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,9 Prozent tiefer auf 33 769 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq zeichnet sich für den Auswahlindex Nasdaq 100 sogar ein Rückschlag um 1,5 Prozent ab.

Im späteren Handel erhoffen sich die Anleger Signale zur weiteren Geldpolitik. Der US-Notenbank. Die Fed veröffentlicht dann ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Investoren hätten gerne Hinweise, ob die Notenbank mit Blick auf die steigende Inflation etwas an ihrer entspannten Haltung ändern könnte.

"Zumindest solange die Arbeitslosenquote hoch und der Lohndruck gedämpft bleibt, würde ich nicht darauf hoffen, dass die Notenbank ihre Rhetorik in Bezug auf die Inflation ändert", kommentierte Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Gegen den Trend gesucht sind vorbörslich die Papiere des Einzelhändlers Target, der im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Gleiches Leistung wurde von den Anlegern beim Branchenkollegen Lowe's derweil nicht honoriert und die Aktien waren billiger zu haben.

Gleiches gilt für die Anteilsscheine des Finanzkonzerns Wells Fargo, die tags zuvor das höchste Niveau seit Februar 2020 erreicht hatten - mehr als eine Verdopplung seit Ende Oktober stand damit zu Buche. Die UBS strich nach der Erholungsrally nun ihre Kaufempfehlung.