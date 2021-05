Aktien New York: Wall Street legt zum Wochenschluss weiter zu

21.05.2021, 16:10 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an der Wall Street hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,84 Prozent auf 34 371,93 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein minimales Minus an. Sorgen um die Inflations- und Zinsentwicklung hatten den US-Leitindex insbesondere am Mittwoch zwischenzeitlich deutlich belastet.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,66 Prozent auf 4186,73 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,41 Prozent auf 13 549,65 Punkte zu.