Aktien New York: Dow legt zum Wochenschluss weiter zu

21.05.2021, 17:01 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Freitag weiter von seinen jüngsten Verlusten erholt. Im frühen Handel stieg der US-Leitindex um 0,68 Prozent auf 34 317,28 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit dennoch ein leichtes Minus an. Sorgen um die Inflations- und Zinsentwicklung hatten das Börsenbarometer insbesondere am Mittwoch deutlich belastet.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,32 Prozent auf 4172,30 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 aber büßte anfängliche Gewinne ein und gab zuletzt um 0,26 Prozent auf 13 459,54 Punkte nach.

Bessere Arbeitslosenzahlen hätten am Vortag wieder Hoffnung auf eine rasche Arbeitsmarkterholung genährt und Käufer gelockt, hieß es bei Credit Suisse. Kurzfristig rechnen die Experten aber nicht mit einer Richtungsentscheidung am Aktienmarkt. Die Fundamentaldaten stimmten zwar optimistisch, technische Marktindikatoren sprächen jedoch für Zurückhaltung. Anfang der Vorwoche hatte der Dow mit 35 091 Punkten einen Rekordstand erreicht. Im Nasdaq 100 waren es 14 073 Punkte im April.

Mit Blick auf den Dow ergänzte Andreas Büchler, Experte bei Index-Radar, der US-Leitindex bewege sich zwischen zwei relativ eng beieinander liegenden Preiszonen hin und her, in denen Nachfrage beziehungsweise Angebot ein weiteres Vorankommen in die jeweilige Richtung verhinderten. Sowohl die Kaufbereitschaft im Bereich zwischen 33 300 und 33 500 Punkten als auch der Abgabedruck, der nur knapp darüber bei 35 100 Punkten messbar sei, wirkten auf die Kursentwicklung ein.

An der Dow-Spitze stiegen die Anteilscheine von Boeing um gut zwei Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, wonach der Flugzeugbauer plant, die Produktion von Modellen des Problemtyps 737 Max deutlicher als gedacht anzuziehen.

Die Papiere von AT&T legten nach einem Analystenkommentar um rund ein Prozent zu. Der Exporte John Hodulik von der Bank UBS lobte die Vereinfachung der Konzernstruktur. Damit sei der Telekomkonzern besser einzuschätzen, woraus wiederum für Anlagen ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken resultiere.

Tages zuvor hatte bereits der erfolgreiche Börsengang von Oatly viel Beachtung gefunden. Die Papiere des schwedischen Hafermilchkonzerns hatten gegenüber dem Ausgabepreis letztlich fast 19 Prozent gewonnen. An zweiten Handelstag nun setzte sich die Rally mit einem Plus von fast 10 Prozent fort.