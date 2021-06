Vonovia-Übernahme

Deutsche Wohnen wirbt bei Aktionären für Fusion

01.06.2021, 11:21 Uhr | rtr

Vonovia möchte die Deutsche Wohnen übernehmen – doch die Aktionäre der Deutschen Wohnen müssen das Angebot noch annehmen. Dafür bietet die Vonovia mehr als 50 Euro pro Aktie.

Der Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn ruft die Aktionäre des Berliner Immobilienkonzerns auf, die Übernahmeofferte des Konkurrenten Vonovia anzunehmen. "Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass das Angebot die erfolgreiche Entwicklung und den Wert unseres Unternehmens widerspiegelt", sagte Zahn am Dienstag bei der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns.

"Durch den Zusammenschluss entsteht Europas größter Wohnimmobilienkonzern", betonte er. Die anstehenden Investitionen in "bezahlbares Wohnen, Klimaschutz und Neubau lassen sich nach einem Zusammenschluss gemeinsam deutlich besser schultern". Dies sei im fundamentalen Interesse der Deutsche-Wohnen-Aktionäre , unterstrich Zahn.

Vonovia +3,40% 51,82 EUR Vonovia Hoch 60,43 Zwischenwert Hoch / Mittel 57,55 Mittel 54,67 Zwischenwert Mittel / Tief 51,79 Tief 48,91 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Vonovia bietet für die Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt mehr als 18 Milliarden Euro. Je Aktie will das Unternehmen 52 Euro zahlen. Einschließlich der Dividende für das Jahr 2020 winken den Anteilseignern des vor allem in Berlin vertretenen Unternehmens 53,03 Euro.



Berliner Senat signalisierte bereits Zustimmung

Zusammen kommen die beiden einzigen Immobilienkonzerne im Leitindex Dax auf einen Börsenwert von rund 48 Milliarden Euro und auf mehr als 550.000 Wohnungen im Wert rund 80 Milliarden Euro. Die Konzerne versuchen auch, den Berliner Senat mit Zugeständnissen auf ihre Seite zu ziehen.



Deutsche Wohnen +29,94% 52,26 EUR Deutsche Wohnen Hoch 52,30 Zwischenwert Hoch / Mittel 48,78 Mittel 45,25 Zwischenwert Mittel / Tief 41,73 Tief 38,21 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

In den nächsten drei Jahren sollen die Mieten in Berlin maximal um ein Prozent pro Jahr steigen, in den nächsten beiden Jahren nicht stärker als die Inflationsrate. Zudem wollen sie rund 20.000 Wohnungen in der Hauptstadt an den Senat verkaufen, dieser hat bereits Zustimmung signalisiert.